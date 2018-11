Vi abbiamo raccontato ieri ( LEGGI QUI ) l'impresa compiuta dalche si è aggiudicato in extremis la semifinale di ritorno contro il Gremio della(non senza polemiche) strappando il pass per la finale. Un doppio scontro, quello che assegnerà il trofeo più importante del Sudamerica che si è trasformato, nella notte argentina, in un incredibile derby ricco di storia, talento e rivalità. Sì perchè con il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo dele grazie al 2-0 conquistato in casa nella semifinale di andata, ilsi è aggiudicato il secondo slot della finalissima che si giocherà, quindi, interamente in Argentina, interamente a Buenos Aires, interamente in due degli stadi più caldi del continente,Una nuova pagina nella storia delsarà scritta a caratteri cubitali e chi se la aggiudicherà potrà vivere di rendita per molti anni a venire.Sarà la sfida fra tanti ex-Serie A come Pratto, Tevez e Zarate, ma anche la sfida fra santoni come il Pipa Benedetto o il Pity Gonzalez., ma anche di tifosi e forze dell'ordine pronte a tutto.E fra gli addetti ai lavori ci saranno anche e soprattutto scout e osservatori di mezza Serie A.su tutte hanno obiettivi concreti in entrambe le due società. Perché ilsarà anche lo scontro fra talenti emergenti e uomini mercato. Uno su tutti, lo raccontiamo da giorni, è il centrocampista del River Plate classe 2000, un autentico toro in mezzo al campo, ma dotato di un destro potente e raffinato e finito nel mirino di Milan e Inter oltre che Real Madrid. L'altro talento corteggiatissimo è, esterno d'attacco puro classe '96 degli Xeneizes. Roma e Juventus ci hanno pensato in estate e potrebbero tornare su di lui già a gennaio per battere la concorrenza di club spagnoli e inglesi. Infine occhio adcentrocampista classe 2000 del Boca in rampa di lancio (ma spesso non impiegato in Libertadores) il sempre verde classe '95volante uruguaiano degli Xeneizes,, difensore classe '99 seguito dalla Juve (anche lui poco utilizzato in Libertadores), e infine il terzino destro di spinta classe '97 dei Millionarios,Talenti d'oro per una sfida incandescente.