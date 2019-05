La Figc ha comunicato oggi che a 16 squadre di Serie A è stata rilasciata la licenza Uefa per la prossima stagione. Oltre al Chievo, già retrocesso, non hanno ricevuto la licenza Empoli, Frosinone e Spal. L'Atalanta, come annunciato, ha indicato il Mapei Stadium di Reggio Emilia come sede per le proprie partite interne, mentre il Napoli ha scelto il Dall'Ara di Bologna. Il San Paolo, infatti, non è a norma e anche nelle ultime stagioni il club del presidente De Laurentiis aveva indicato un altro stadio (il Barbera), salvo poi ricevere una deroga per il San Paolo.