ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:A Roma ho vissuto in modo splendido e ho conosciuto persone speciali. A Torino ho festeggiato sette scudetti, ho imparato la cultura della vittoria e incontrato amici che purtroppo non vedo da oltre un anno e che spero di abbracciare presto. Mi aspetto una partita tesa, tosta: entrambe le squadre avranno grande pressione. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo scudetto, la Lazio per coltivare le ambizioni di Champions. È la classica gara che non si può sbagliare. Stasera. La Juve sa come si vince, non si fa stressare dalla situazione. La qualità nella rosa non manca e i ragazzi sanno affrontare certe sfide.: una bella differenza. Io non vedo la Juve in crisi, semplicemente sta aprendo un nuovo progetto in mezzo a tante difficoltà oggettive".. E con una guida come quella di Antonio diventa tutto più facile. Però penso che non sia finita perché quando si avvicina il traguardo senti la pressione e l’Inter può rallentare".Nel senso che se anche non dovesse vincere lo scudetto quest’anno, sta costruendo le basi per riuscirci nella prossima stagione. Serve tempo, i cambiamenti importanti non si possono metabolizzare in pochi mesi. Ma sono sicuro che Andrea farà benissimo. E chissà che l’anno in cui soffre in campionato, la Juve non riesca ad andare fino in fondo, poi servirebbe un po’ di fortuna nel sorteggio dei quarti e dalla semifinale in avanti può succedere di tutto".