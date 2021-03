In attesa del fischio d'inizio di Juventus-Lazio, un doppio ex ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport ricordando il passato e parlando ovviamente anche del presente. Si tratta di Stephan Lichtsteiner. Ecco come si è espresso lo svizzero: "Juve-Lazio è la sfida della mia carriera. A Roma ho vissuto in modo splendido e ho conosciuto persone speciali. A Torino ho festeggiato sette scudetti, ho imparato la cultura della vittoria e incontrato amici che purtroppo non vedo da oltre un anno e che spero di abbracciare presto".



Sul suo migliore Juve-Lazio: "La vittoria per 2-1 allo Stadium nel 2012, con la punizione di Del Piero nel finale: fu decisiva per lo scudetto. E poi la Supercoppa del 2013 a Roma: vincemmo 4-0, io segnai, esultai e i tifosi della Lazio si arrabbiarono. Ma per me era una forma di rispetto verso la maglia che indossavo". Infine un pronostico: "2-1 per i bianconeri. Quando la Juve deve vincere, vince".