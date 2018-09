Stephan Lichtsteiner, ex Juventus ora terzino dell'Arsenal, ha parlato prima della gara contro il Vorskla: "Non sono frustrato ma, certamente, non sono abituato a stare in panchina più di tre partite di fila. È una situazione nuova anche per me e sono curioso di come posso gestirla. Sono qui per lavorare, migliorare con la squadra e penso che siamo sulla buona strada. Una cosa che ho imparato, alla Juventus, è avere rispetto per ogni competizione. Negli ultimi 4-5 anni abbiamo provato a giocare per tutti i trofei, anche la Coppa Italia, con il miglior team possibile".