Stasera l'Italia gioca in Liechtenstein con in tasca la qualificazione a Euro2020. Mancini lancia il terzino destro del Napoli, Di Lorenzo. Rispetto alla formazione titolare schierata sabato contro la Grecia, confermato solo Verratti. Al centro del tridente d'attacco Belotti rileva Immobile, a sinistra ballottaggio tra Grifo ed El Shaarawy. Dall'altra parte c'è il figlio di Mario Frick.



PROBABILI FORMAZIONI

Liechtenstein-Italia (ore 20.45 in diretta tv su Rai 1)

LIECHTENSTEIN (5-3-2): B. Buchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Goppel, Meier; M. Buchel, Hasler, Sele; Frick, Salanovic. CT Kolvidsson.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. CT Mancini.

Arbitro: Treimanis (Lettonia).