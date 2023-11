Dopo l’introduzione di Goal-line technology, VAR e fuorigioco semi-automatico, la prossima innovazione promossa dall’organo preposto alla determinazione e modifica del regolamento - l’I- è quella dell’. Un provvedimento che prenderebbe spunto da quanto già avviene col rugby, dove determinate categorie di infrazioni vengono sanzionate con un. In inglese vengono definiti “sin-bin” (penalità) i falli meritevoli di queste punizioni e, nello spirito dell’IFAB - che ha approvato la sperimentazione di queste novità anche nelle manifestazioni di livello più alto - è quello diutilizzati per interrompere azioni di gioco potenzialmente molto promettenti.- L’indicazione fornita dall’IFAB e raccolta da diverse testate d’Oltremanica sono chepotendo poi rientrare in campo e ripristinare la parità numerica al termine di questo lasso di tempo. Come avviene già nel rugby per l’appunto, ma anche nell’hockey o nella pallanuoto. Sempre per disincentivare i comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti dei direttori di gara, come i capannelli di calciatori che spesso e volentieri vengono a crearsi per una decisione ritenuta avversa,- e dunque saranno espulsi temporaneamente i compagni non autorizzati - e, una telecamera in dotazione all’arbitro che riprenderà gli atteggiamenti dei calciatori, agendo da deterrente nei confronti di certe condotte improprie.