Ultimo anno sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti prima della nuova avventura come commissario tecnico del Brasile. L’allenatore vuole arricchire ancora la bacheca Blancos e dopo le Champions League, i Mondiali per club, le Coppe del Re e la Liga il tecnico italiano è pronto a lanciare una nuova sfida al Barcellona di Xavi, vera antagonista per il primo posto in campionato. I campioni di Spagna non hanno potuto esagerare nel calciomercato estivo, ma qualche colpo, come Ilkay Gündogan, è arrivato, con il sogno del ritorno di Neymar ancora vivo. In casa Real Madrid il pezzo forte è Jude Bellingham, ma manca ancora chi dovrebbe sostituire Benzema, e anche in questo caso il nome nuovo potrebbe arrivare da Parigi, ovvero Kylian Mbappé. I valori delle due rose non sono definiti al 100% ma per ora i pronostici sulla Liga 2023/24 danno una sfida alla pari per la vittoria del campionato: sulla lavagna scommesse di Betaland sia il Barcellona che il Real Madrid sono proposti vincenti a quota 2.00. Nessuno tra i grandi campionati d’Europa presenta un testa a testa così equilibrato e difficilmente le avversarie riusciranno a dire la loro. L’Atletico Madrid è ancora la terza forza della Liga e si gioca vincente a 10, più lontano invece il Siviglia a 33 volte la posta. I campioni dell’Europa League scenderanno in campo già domani, venerdì 11 agosto, contro il Valencia e sono favoriti a quota 1.97. Sabato ci sarà un esordio complicato per il Real Madrid, a 2.11 sul campo dell’Atletico Bilbao, mentre sarà più semplice il compito del Barcellona, a 1.56 contro il Getafe.