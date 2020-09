Se portare a termine lanon è stato facile a causa dell'emergenza sanitaria, anche far ricominciare il nuovo campionato è stato un bel caos. La Federazione si è opposta alle gare di venerdì e lunedì, così dopo un lunga disputa con la Lega calcio iberica la stagione partirà questo weekend, ma con solo sette partite in palinsesto invece di dieci. Le grandi assenti della prima giornata, tra le altre, sonoComunque già online la lavagna scommesse antepost Liga 2020/2021. Il Real campione in carica, come si legge in una nota, è ancora favorito a quota 1,70, mentre il Barcellona dopo un'estate tormentata per il caso Messi deve partire dalla seconda posizione a quota 2,50. La terza in gara è come da abitudine ormai l'Atlético Madrid a 10, con il Siviglia campione dell'Europa League a 30.Senza big la prima giornata offre comunque match interessanti come il derby Valencia - Levante. I Blanquinegres non hanno mai perso una stracittadina in casa: finora il bilancio è di 12 vittorie e 6 pareggi e sulla lavagna scommesse «1X2» di Betaland la formazione di Javi Gracia parte ancora favorita ma alla quota alta di 2,10. Il Valencia potrebbe però pagare un calciomercato estivo fatto più di cessioni (Ferran Torres, Rodrigo, Coquelin e Dani Parejo) che di acquisti e il Levante potrebbe cogliere l'occasione per strappare punti: a 3,40 e 3,50 il pareggio e il segno «2». Esordio sulla carta più comodo per il Villarreal che si gioca a 1,56 contro la neopromossa Huesca. Grande equilibrio nelle altre sfide. La Real Sociedad di David Silva è a quota 2,55 contro il Valladolid, il Granada punta a confermare il piazzamento europeo centrato nella passata stagione, ma è bancato a quota 2,85 contro l'Athletic Bilbao.