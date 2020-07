Non solo Serie A: la Liga spagnola torna in campo questa sera con le restanti gare del programma della 33esima giornata. Alle 19.30 due partite, con l'Eibar che riceve l'Osasuna in una delicata sfida salvezza, visto il sedicesimo posto a più 6 sulla zona rossa dei padroni di casa, e con la Real Sociedad che riceve il fanalino di coda Espanyol, ormai a -10 dal quartultimo posto, per riagguantare il treno europeo e tornare a sperare almeno nell'Europa League. Chiude alle 22 la sfida più importante di giornata, con il Real Madrid che a Valledebas ospita il Getafe in un derby madrileno di grande importanza: con i tre punti i Blancos possono portarsi a più 4 sul Barcellona secondo, al quale hanno recuperato sei punti nelle ultime cinque giornate, ma gli ospiti, prossimi avverssari dell'Inter in Europa League, inseguono la Champions, distante 5 punti.