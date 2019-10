Dopo le gare dell'ultimo weekend, torna subito in campo la Liga per l'undicesima giornata, in programma nel turno infrasettimanale:in scena oggi due partite di anticipo, con le prime della classifica in campo. Alle 19 tocca all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, ospite del Deportivo Alaves: i Colchoneros vogliono la seconda vittoria di fila dopo tre pareggi, per portarsi provvisoriamente al primo posto in solitaria, mentre gli altalenanti padroni di casa, alla ricerca di punti salvezza. Alle 21.15 tocca al Barcellona di Messi, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva: rivale la sorpresa Valladolid del presidente Ronaldo, che è reduce da cinque risultati utili di fila e vuole continuare a sognare la zona Europa, mentre i blaugrana vogliono la vetta.