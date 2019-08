Con il ritorno del weekend tornano anche i maggiori campionati europei, con la Liga che scende in campo questa sera: in programma due anticipi della terza giornata, alle 20 apre il Siviglia di Julen Lopetegui, fin qui autore di sei punti con due vittorie in due partite in trasferta, che affronta al Ramon Sanchez Pizjuan il Celta Vigo, fermo a tre punti. Alle 22 tocca invece al derby basco: l'Athetic Bilbao ospita la Real Sociedad, in una partita che non è mai come tutte le altre, con le due squadre basche che finora hanno totalizzato quattro punti con una vittoria e un pareggio.