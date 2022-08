Esto de Milito es excelente. Escuchó el cambio que le pedía un hincha y le hizo caso.pic.twitter.com/DjyHdndKsS — Luciana (@LuliAriasL) August 15, 2022

Durante la partita fra, l’allenatore dei padroni di casa, si è reso protagonista di un divertente siparietto assieme ad un suo tifoso. Sentendo le continue urla di quest’ultimo, che gli chiedeva a gran voce un cambio, l’ex difensore del Barcellona si è girato e ha chiesto direttamente al proprio interlocutore delle delucidazioni sul cambio da fare. Ne ha parlato anche in conferenza stampa dopo il match: “Siamo in democrazia, libertà totale. Mi sono reso conto che mi chiedeva un cambio, così mi sono girato e gli ho chiesto ‘Sì, ma chi?’ Così tutti ci sentiamo protagonisti della costruzione del gioco. Non mi ha dato un nome. La gente non si rende conto che le decisioni hanno bisogno di uno o due minuti di riflessione, vorrebbero tutto subito.” Così Milito ha fatto due cambi contemporaneamente, all'84', inserendo Reniero e Veron per Nuss e Redondo. “Non so se gli siano piaciuti i cambi. Non mi ha insultato però” – ha chiuso sorridendo.