Si apre questa sera la 27esima giornata di Liga. Al San Mamés di Bilbao, l'Athletic attende l'Espanyol in una sfida di metà classifica. Entrambe a 33 punti, in caso i vittoria accorcerebbero dalla zona Europa, con il Siviglia che ha 37 punti e ora occupa l'ultimo posto utile per la corsa europea.