. L', reduce dalla vittoria incontro il, apre le porte delal, ko contro ilin Europa ma con 3 punti conquistati nell'ultima in campionato contro il. I Colchoneros, invece, nell'ultimo turno di Liga hanno perso 1-0 contro l'9 gol fatti e 6 subiti in 7 partite per la squadra di Simeone, 11 e 7, invece, per quella di, sempre più vicino all'addio, conche pensa ad Andreaper raccogliere l'eredità dell'olandese. Nonostante tutte le difficoltà, i blaugrana sono ancora imbattuti in patria, così come, e in caso di vittoria supererebbero proprio i rivali, guidati da, in gol nella trasferta di San Siro.