Ha appena incassato la seconda sconfitta in campionato, ma l’Atletico Madrid è comunque favorito per il derby contro il Real Madrid. Il fattore campo è dalla parte dei Colchoneros per la sfida di domani al Wanda Metropolitano, così come la possibile stanchezza dei Blancos dopo il Clasico infrasettimanale di Coppa del Re. Sul tabellone Microgame, dunque, l’«1» di Simeone è favorito a 2,40 contro il 3,00 di Solari e i suoi; il pareggio servirebbe poco a entrambe, visto il netto distacco dal Barcellona (-6 l’Atletico, -8 il Real), e la «X», come riporta Agipronews, è l’ultima scelta dei quotisti, a 3,20. Granitica come sempre la difesa dei Colchoneros, con appena 14 gol subiti dall’inizio della Liga: dato che per i betting analyst favorisce leggermente l’Under (meno di tre reti complessive) a 1,77, contro l’1,98 dell’Over. Nell’Atletico, dopo l’esordio sfortunato con il Betis, Alvaro Morata va a caccia del primo gol: un obiettivo che stavolta avrebbe valore doppio, visto il lungo passato con la maglia del Real, e che in quota è dato a 2,65. Tra i Colchoneros spicca ovviamente anche Griezmann, a 2,20, mentre per i Blancos si fanno avanti Benzema a 2,45 e Bale a 2,80.