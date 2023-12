Il Barcellona non può perdere la scia di Real Madrid e Girona, entrambe vittoriose ieri rispettivamente contro Granada e Valencia. I blaugrana di Xavi dovranno però affrontare l'Atletico Madrid, avversario altrettanto ambizioso che in classifica galleggia a - 7 punti dalle due in vetta, proprio come il Barcellona. Alle 21 si parte al Camp Nou: Barcellona-Atletico Madrid per prendersi il 3° posto in Liga e non perdere il treno scudetto.