La sfida probabilmente non sarà decisiva per il campionato, visti gli otto punti di vantaggio del Barcellona sull'Atletico Madrid. Lo scontro diretto al Camp Nou di domani sera è però attesissimo, almeno da parte dei Colchoneros, mai vincente nelle ultime sette partite disputate contro i blaugrana. A guardare le previsioni dei betting analyst sarà dura anche stavolta: la vittoria dei catalani, battuti una sola volta in casa nell'ultimo anno e mezzo, si gioca a 1,73 sul tabellone Sisal Matchpoint; lontanissima la squadra di Simeone (4,80) a cui il blitz al Camp Nou manca addirittura dal 2006, mentre il pareggio pagherebbe 3,80. Di fronte si troveranno il miglior attacco della Liga (quello del Barça, con 79 reti realizzate) contro la miglior difesa (appena 19 i gol subiti dall'Atletico): nonostante la tendenza dei precedenti più recenti (quattro Under su cinque incontri), i quotisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive (a 1,79), con il Goal a 1,70. Lo scorso novembre il testa a testa si chiuse sull'1-1, risultato stavolta dato a 6,80, ma sul tabellone del risultato esatto spiccano anche il 2-1 a 8,10 e lo 0-1 a 13,75.