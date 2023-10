(Camp Nou fuori uso a causa dei lavori di ristrutturazione),Sfida che, già da questa prima fase del campionato, ci potrà raccontare qualcosa in più sulla futura assegnazione del titolo. In questa 11ª giornata, la situazione vede i Blancos appena un punto al di sopra in classifica rispetto ai blaugrana, con il sorprendente Girona che, anche grazie al successo di ieri contro il Celta Vigo, si è proiettato in vetta alla graduatoria del campionato iberico. Per non lasciar scappare la formazione catalana, sia Ancelotti che Xavi cercheranno quest’oggi la vittoria. Partiamo dallo stato di forma dei padroni di casa: il Barcellona non ha ancora perso un match in tutta la stagione (in campionato 7 vittorie e 3 pareggi) e ha vinto tutte e 5 le partite casalinghe in Liga, di cui 4 senza permettere agli avversari di segnare nemmeno una rete. I catalani devono fare i conti con qualche piccolo infortunio in rosa ma hanno dalla loro parte una serie di giovani della Cantera molto interessanti da lanciare, primo su tutti Marc Guiu, grande protagonista del successo contro l’Athletic Bilbao. D’altro canto, anche la squadra allenata da Carlo Ancelotti (in quello che può essere il suo penultimo Clasico prima di diventare CT del Brasile) cercherà di affermarsi quest’oggi per allontanare il Barcellona in classifica e appaiarsi al Girona in vetta alla Liga. Le Merengues hanno perso una sola partita ufficiale dall’inizio dell’annata ‘23/’24 e arrivano dall’unico pareggio stagionale: a Siviglia, per 1-1. Tuttavia, il Real ha perso solo uno degli ultimi sei scontri diretti disputati in trasferta contro il Barcellona (3 vittorie e 2 pareggi).