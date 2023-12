Sembra non aver sosta la marcia del Girona capaci di imporsi per 2-4 nel derby contro il Barcellona, un risultato che, con il contemporaneo pari del Real Madrid a Siviglia, permette agli uomini di Michel di volare in testa alla classifica in solitaria. Per la formazione catalana inizia ora a prendere quota il sogno di un primo posto a fine Liga, fissato a quota 150 a inizio stagione e ora offerto solamente a 6,25 volte la posta. Una possibilità che ha convinto già l’8% degli scommettitori convinti di una possibile impresa di Stuani e compagni, attualmente miglior attacco della Liga e formazione con il miglior rendimento esterno dell’intero campionato. Se nelle quote per il titolo il Girona è terzo in lavagna dietro le due potenze Real Madrid e Barcellona, sembra ormai alla portata la prima storica qualificazione in Champions League vista a 1,15.