Niente più posticipo il lunedì sera. La Liga ha deciso, dalla prossima stagione, di modificare il calendario e di andare incontro alle esigenze dei tifosi, che da tempo protestano contro il monday night. Ad annunciarlo, con un tweet, il n.1 della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales: "Non ci sarà più calcio il lunedì. Gli affari sono importanti, però gli appassionati lo sono di più. Nella Liga si giocherà di sabato e domenica, vedremo che succede per il venerdì se troveremo un accordo buono per tutti". I supporters dell'Alaves, nell'ultimo turno, erano arrivati ​a portare una bara in tribuna, simbolo del "calcio morto".