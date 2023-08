Tutto pronto per l’inizio della Liga 2023/2024 che ai nastri di partenza vede la solita sfida tra Real Madrid e Barcellona, con i blaugrana chiamati a difendere il titolo vinto la scorsa stagione. Per i bookie però sarà riscatto Real Madrid, arrivato all’ultimo anno di Carlo Ancelotti come tecnico, proposto campione a 2 contro il 2,35 del bis catalano. Più distante il solito terzo incomodo, l’Atletico Madrid – a caccia di un titolo che manca dal 2021 – visto vincente a 10 volte la posta. Per quanto riguarda invece un piazzamento nelle prime quattro, che significa qualificazione in Champions League, per la quarta piazza è lotta tra Siviglia e Real Sociedad, entrambi offerte a 3, con il Villarreal costretto a inseguire a quota 3,50.