È stato reso noto il calendario del campionato spagnolo 2018/19: la prima giornata, che partirà il prossimo 18 agosto, riserva subito una grande sfida: Valencia-Atletico Madrid. L’esordio del Cholo Simeone dunque è al Mestalla, mentre il Real Madrid sfida in casa il Real Betis. L’Eibar ospita il Barcellona. Tra le date importanti vanno sicuramente annotate quelle del Clasico: si dovrà aspettare la decima giornata per volare al Camp Nou (28 ottobre) e poi al Bernabeu (3 marzo). Arriva prima il derby di Madrid: appuntamento in casa dei Blancos il 30 settembre, mentre il 10 febbraio si giocherà al Wanda Metropolitano.