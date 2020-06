Oggi si completa la 31esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si (ri)parte alle ore 19.30, quando il Valencia è impegnato sul campo dell'Eibar. In palio ci sono punti importanti per gli ospiti nella corsa alla qualificazione alle coppe europee e per i padroni di casa nella lotta per non retrocedere.

A seguire alle ore 22 a Siviglia il Betis riceve l'Espanyol, ultimo in classifica.