Succede di tutto nell'anticipo del venerdì della Liga. All'Estadio Manuel Martínez Valero, il Betis Siviglia vince 3-2 sull'Elche. Passano subito i padroni di casa con Fidel (su rigore) e Boye ma l'espulsione di Magallan rimette in gioco tutto. Ecco infatti che, grazie a Borja Iglesias e Miranda, arriva il 2-2. All'89' l'attaccante sbaglia un rigore, ma al 95' c'è un altro penalty per la squadra di Pellegrini, con rosso per Roco, stavolta Willian José non perdona e fa 3-2.