: apre Elche-Levante alle ore 14, alle 16.15 scenderanno in campo Valladolid e Cadice e alle 18.30 il Valencia affronterà l'Alaves. Big match del sabato spagnolo è quello delle 21 con il Real Madrid di Zidane che ospiterà il Betis Siviglia.- I padroni di casa hanno un disperato bisogno di punti per uscire dalla zona rossa: al momento sono penultimi a quota 27, -1 dalla salvezza. Nelle ultime sette partite hanno totalizzato quattro sconfitte e tre pareggi. La vittoria manca dal 6 marzo contro il Siviglia. Il Levante è 11° a 38 punti insieme al Bilbao, la zona europea è lontanissima e viene da due sconfitte consecutive. Nell'Elche occhio all'ex Torino Boyé.- La squadra del brasiliano Ronaldo sta lottando con i denti per evitare la retrocessione. Se il campionato finisse oggi sarebbe salva: 28 punti, +1 sulla coppia Huesca-Elche e la voglia di tornare a vincere dopo tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il Cadice viene da uno 0-3 col Real Madrid e da uno 0-0 col Celta Vigo, prima dei quali aveva vinto contro Getafe e Valencia. 7 punti nelle ultime cinque partite che l'hanno allontanato dalla zona pericolosa.- Uno scontro diretto per la salvezza, tra due squadre separata da cinque punti con il Valencia 14° a quota 35 e l'Alaves a +3 dalla zona retrocessione. Un pareggio servirebbe a poco, entrambe vogliono vincere ma chi arriva più in forma sono gli ospiti che hanno vinto le ultime due partite contro Villarreal e Huesca. Il Valencia ha ottenuto appena due punti nelle ultime quattro partite. Occhi puntati sul terzino sinistro bianconero Gayà, nei giorni scorsi accostato alla Juventus.- E' la sfida dell'ex Manuel Pellegrini, che nel 2009-10 era sulla panchina dei Blancos che oggi cercano i tre punti per agganciare - momentaneamente - l'Atletico Madrid in testa alla classifica. Striscia positiva quasi infinita per le Merengues, che non perdono da tre mesi (l'ultimo ko il 30 gennaio contro il Levante). Benzema è a quota 21 gol e insegue Messi (25 reti) per il titolo di Pichichi della Liga. Dall'altra parte il il Betis è a caccia di punti per sganciarsi dal Villarreal e provare a superare la Real Sociedad al quinto posto, avvicinandosi alla qualificazione alla prossima Europa Legue. Curiosità: il Betis arriva da quattro pareggi consecutivi.