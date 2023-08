La prima giornata di Liga ha regalato un match di fuoco. Quello tra Siviglia e Valencia: andalusi beffati per 2-1 in casa con una rete last minute del 20enne Javi Guerra. Prima di lui era stato il difensore Diakhaby a sbloccare la gara con il successivo momentaneo pareggio del marocchino En-Nesyri.



Nel pomeriggio successo senza ansie del Rayo Vallecano che ha archiviato la pratica Almeria in appena 26 minuti grazie a Palazon e Nteka.