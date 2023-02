Continua – dopo la faticosa vittoria del Betis sul campo dell’Elche, ormai sempre più condannato alla retrocessione – la 23ª giornata di Liga. Espanyol-Maiorca darà il via alle danze alle 14, con la formazione che tenterà di raggiungere momentaneamente il 6° posto occupato dal Rayo Vallecano, rilanciando sempre di più le sue ambizioni d’Europa.



Alle 16.15, il Rayo avrà la possibilità di rispondere sul campo del Cadice, prima di lasciare spazio al big match di questa giornata: il derby di Madrid, Real contro Atletico, Ancelotti contro Simeone, di scena al Santiago Bernabeu. I Blancos, galvanizzati dal successo europeo in trasferta a Liverpool, vorranno accorciare le distanze dal Barcellona – attualmente primo a +8 – ma i Colchoneros devono difendere il loro 4° posto, valido per la qualificazione alla prossima Champions League.



Chiude il programma di giornata Valencia-Real Sociedad, con i baschi che avranno gli occhi puntati della Roma in vista della prossima sfida agli ottavi di finale di Europa League.