Dopo l'esordio vittorioso del Real Madrid - passato per 2-0 sul campo dell'Athletic Bilbao - ora tocca al Barcellona di Xavi. I blaugrana esordiscono oggi, con in testa l'obiettivo di bissare il successo in Liga dell'anno scorso. Per partire col piede giusto la formazione di Xavi dovrà superare il Getafe in trasferta, nel match in programma questa sera alle 21.30.