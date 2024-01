Liga, Girona primo a metà campionato: al giro di boa scende ancora la quota del titolo

Il pirotecnico 4-3 ottenuto contro l’Atletico Madrid permette al Girona di chiudere il girone di andata a pari merito al primo posto con il Real Madrid, a quota 48 punti, frutto di 15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, proprio nello scontro diretto contro i Blancos. Il rendimento della formazione catalana non è più una sorpresa: scende infatti ancora, a 5 volte la posta per gli esperti, la storica prima vittoria della Liga del club guidato da Michel, quota crollata rispetto all’estate quando il titolo era offerto oltre la tripla cifra. Secondo i bookie favorito per la vittoria finale è proprio il Real Madrid, a 1,25, mentre chiude il podio in lavagna il Barcellona, il cui bis è visto a 8.