Si chiude questa sera, alle 21, la 24esima giornata della Liga. All'Estadio El Alcoraz, l'Huesca attende l'Athletic Bilbao. Vero e proprio scontro salvezza, con i padroni di casa, ultimi, che hanno forse l'ultima occasione per non perdere il treno giusto, dall'altra parte, invece, gli ospiti possono allungare ulteriormente sulla terzultima e affacciarsi anche in zona Europa, visto che in caso di vittoria disterebbe solamente 6 punti. .