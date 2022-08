Non solo il Barcellona, anche il Betis Siviglia è nei guai per le regole della Liga che impongono un limite ai salari per i calciatori. Il club di Pellegrini sarà senza Claudio Bravo, Dani Martin, Andres Guardado, Luiz Felipe, Luiz Henrique, Joaquin e Willian Jose nella prima giornata del campionato. Lo scrive Diario de Sevilla.