EN EL TEMA DE LA ALINEACIÓN INDEBIDA DEL MADRID DICEN QUE ODRIOZOLA NUNCA ENTRO AL CAMPO... PUES MIRA TU. pic.twitter.com/wSHqQAK5wE — Dr. FcBarcelona (@DrAlonsoPalouZ) May 14, 2023

Una notizia importante arriva dalla Spagna, dove il Barcellona ha festeggiato la conquista del titolo ma sono aperte ancora diverse corse, compresa quella per la salvezza: secondo diversi media nazionali,nell'ultima partita di campionato vinta 1-0 dagli uomini di Ancelotti.- Minuto 84: Ancelotti stava per togliere, autore del gol, e inserire l'ex Fiorentina, ma un infortunio gli ha fatto cambiare decisione. Alla fine la decisione è stata quella di far entrare Odriozola per, ma il, e quindi che la decisione non poteva essere annullata. Il cambio, in soldoni, era già stato fatto perché Odriozola era già entrato.- Ora è necessario stabilire stabilire se vi sia stata o meno una irregolarità . Se ilavesse ragione, la squadra azulón, inguaiando così il Real Valladolid. Il Real Madrid ha tre giorni lavorativi per difendersi, la denuncia è stata depositata questo martedì. Questi