Javier Tebas, presidente della Liga, parla al Daily Mail di Cristiano Ronaldo e del suo addio al campionato spagnolo: "Cristiano Ronaldo non ci manca. Mi piacerebbe avere tutti i migliori calciatori e i migliori allenatori, come Mourinho e Guardiola ad esempio. Ma abbiamo lavorato tanto per la crescita del brand Liga in questi anni e ora vale più di ogni calciatore. Quattro anni fa l'addio di Ronaldo alla Liga mi avrebbe preoccupato, ma quest'anno no, o comunque meno. La Premier League non ha un Pallone d'Oro dai tempi di Owen, eppure è il primo campionato per introiti. Questo per dire che se hai un brand che tira non è necessario avere tutti i migliori"