Il Barcellona e Alejandro Balde non sono ancora riusciti a mettere nero su bianco il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Secondo il quotidiano catalano Sport c'è una base d'accordo per un prolungamento fino al 2027 con clausola rescissoria da 500 milioni di euro. C'è però un ma, ed è legato al tetto salariale previsto dalle regole interne della Liga che sta impedendo ai blaugrana di depositare il nuovo accordo. Sul terzno spagnolo c'è l'interesse di Inter, Newcastle e Arsenal.