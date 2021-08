Una Liga sicuramente più povera dopo l’addio di Messi ma ancora all’insegna dell'equilibrio. Secondo gli esperti sarà nuovamente lotta a tre per il titolo, con il ruolo di favorito che spetta al Real Madrid del nuovo tecnico Carlo Ancelotti in quota a 2,50. I Blancos si sono fermati al colpo Alaba, e nonostante gli addi di Ramos e Varane, partono da una base consolidata negli anni. Mercato più movimentato per il Barcellona che nonostante l’addio strappalacrime di Messi, vuole tornare a vincere forte di un attacco rinnovato con il duo Depay-Aguero ad affiancare Griezmann. Un successo blaugrana vale 3 volte la posta. Si gioca a 4 invece, la conferma dell’Atletico Madrid di Simeone, reduce dall’entusiasmante cavalcata della scorsa stagione, risoltasi solamente all’ultima giornata. Ormai da anni quarta forza della Liga, il Siviglia punta ad interrompere un dominio delle tre favorite che dura dalla stagione 2002-03 quando vinse il Valencia. Il colpaccio degli uomini di Lopetegui vale 15 volte la posta. Ancora più attardata la Real Sociedad, quinta forza dello scorso campionato, in quota a 41 mentre si gioca a 51 un successo del Villareal, fresca vincitrice dell’ultima Europa League e sconfitta ai rigori dal Chelsea nella Supercoppa Europea.