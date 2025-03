Liga: l'Atletico Madrid perde al 92', il Real Madrid può raggiungere il Barcellona

AFP via Getty Images

Una giornata da dimenticare per l'Atletico Madrid, che perde il derby contro il Getafe e fallisce l'occasione per superare il Barcellona e prendersi il primo posto momentaneo dells Liga.. Per Simeone la partita si era messa sul binario giusto, grazie al rigore (molto discusso) trasformato da Sorloth, ma l'espulsione di Correa per un brutto intervento su Djené (il Var trasforma il giallo in rosso) cambia tutto. Nel finale in Getafe trova l'uno-due micidiale, che vale i tre punti e il momentaneo 11esimo posto in classifica, a -5 dalla zona Europa. L'Atletico Madrid resta a 56 punti, in attesa del Real Madrid, in campo alle 16.15 contro il Rayo Vallecano.

. Il medico aveva 40 anni ed era entrato nello staff della prima squadra in questa stagione, proveniente dalla formazione di futsal del club. Il match è stato rinviato a data da destinarsi.