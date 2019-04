Ultimo appuntamento del 32esimo turno della Premier League ed è di scena il Real Madrid: alle 21 le merengues cercano sul campo del Leganes tre punti fondamentali per blindare il terzo posto e restare in scia all'Atletico. Con un successo infatti, la squadra di Zidane si porterebbe a quota 63 punti, -2 dai Colchoneros. Dall'altra parte, i padroni di casa del Leganes si trovano a metà classifica (40 punti) e vanno a caccia di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione (il Valladolid terzultimo è a quota 31).