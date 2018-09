Prosegue oggi il turno infrasettimanale della sesta giornata di Liga, dopo i tre anticipi di ieri. Quattro le gare in programma: alle 20 tocca al Barcellona, ospite del Leganes e a caccia di un successo per dimenticare il pareggio contro il Girona di domenica. Stesso orario per Athletic Bilbao-Villarreal, separate da un solo punto in classifica. Alle 22, invece, tocca all'altra capolista, il Real Madrid, impegnato a Siviglia, mentre il Valencia - avversario della Juventus in Champions League - ospita il Celta Vigo.