Prosegue il 33esimo turno della Liga con altre quattro partite in programma in questo mercoledì. Alle 19.30 scontro diretto per tenere vive le ambizioni europee tra Valencia e Athletic Bilbao, divisi da un solo punto in classifica. Pronto ad approfittarne il Granada, due punti sotto all'Athletic e impegnato sul campo dell'Alaves.



Alle 22 il Betis ospita il Villarreal, mentre il Valladolid cerca punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica contro il Levante.