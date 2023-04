Sono quattro i match in programma oggi nella Liga spagnola. Si parte alle 14 con Girona-Espanyol, per poi proseguire alle 16.15 con Athletic Bilbao-Getafe. Il programma del pomeriggio sarà completato dalla sfida fra Cadice e Siviglia, in programma alle 18.30. In serata, infine, toccherà al Barcellona chiudere il sabato: la capolista è impegnata alle 21 sul campo dell'Elche.