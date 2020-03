Dopo le gare di venerdì e di ieri, termina oggi con cinque partite la 26esima giornata di Liga: apre alle 12 il Siviglia di Monchi e Suso, appena sorteggiato come rivale della Roma negli ottavi di Europa League, che riceve un tranquillo Osasuna per mantenere il terzo posto in classifica. Alle 14 l'Athletic Bilbao, reduce da quattro sconfitte di fila, ospita il Villarreal, che crede ancora nell'Europa. Alle 16 l'Atletico Madrid di Simeone vuole restare al terzo posto nel difficile impegno in trasferta contro il fanalino di coda Espanyol, che vede però la zona salvezza poco distante.Alle 18.30 il Getafe, che affronterà l'Inter negli ottavi di finale di Europa League, riceve il Maiorca, in piena bagarre salvezza. Chiude il big match della giornata: alle 21 c'è il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, che vale un intero campionato.