Altra serata di Liga in Spagna con 3 importantissimi match validi per la 19esima giornata.



Apre alle 19.30 il Getafe, euro rivale dell'Inter e in piena corsa per un piazzamento Champions distante solo 1 punto, che ospita al Coliseum Alfonso Perez l'Espanyol, ultimo ma a soli 3 punti dalla zona salvezza difesa dal Celta Vigo.



Sempre alle 19.30 anche il Maiorca proverà a centrare punti importanti in zona retrocessione facendo visita in trasferta al Villarreal, ripartito dopo lo stop Covid con una vittoria e in piena corsa per un piazzamento europeo.



Alle 22 il Barcellona capolista ed euro-rivale del Napoli ha sulla carta un compito facile perché ospiterà al Camp Nou il Leganes, ultimo a pari punti con l'Espanyol e apparso non in gran forma nel ko col Valladolid.