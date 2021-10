Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto l'incredibile Osasuna pareggiare 1-1 col Granada volando momentaneamente al secondo posto in classifica (ma con due gare in più) prosegue con altreAlle 14 ilin serie negativa da 5 gare (3 sconfitte e 2 pareggi) aspetta in casa al Mestalla il. che in caso di vittoira potrebbe sorpassarlo in classifica mettendo punti in cascina anche per allontanarsi dalle zone calde della classifica.Zone calde in cui ci sonorispettivamente prima delle salve e penultima che a partire dalle 16.15 si affronteranno per dare una scossa in chiave salvezza.Alle 18.30proverà a tenere vivi i sogni di un piazzamente europeo facendo visitache ha raccolto solo una vittoria nelle ultime 5 ed è precipitato a solo +4 sulla zona retrocessione.Chiude alle 21 il big match di serata frache con una vittoria aggancerebbe il treno dei piazzamenti europei e che ospita al San Mames ilche sta pagando il doppio impegno in Champions League e che ha bisogno dei tre punti per cucire il gap con i piazzamenti che contano.