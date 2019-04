Questa sera si completa il turno infrasettimanale nella Liga spagnola, in campo per la 30esima giornata di campionato. Si (ri)parte alle ore 19.30 con uno scontro diretto per l'Europa tra Siviglia e Alaves. L'ex milanista André Silva parte dalla panchina, mentre giocano titolari altre due vecchie conoscenze del calcio italiano: Kjaer e Vazquez.



A seguire (20.30) Leganes-Valladolid mette in palio punti importanti per la salvezza. Si chiude alle ore 21.30, quando il Betis fa visita alla Real Sociedad.