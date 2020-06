La 31esima giornata di Liga prosegue con altre tre partite dopo gli anticipi di ieri tra Villarreal e Siviglia (2-2) e tra Leganes e Granada (0-0). Alle 19.30, scende in campo l'Atletico Madrid, che a Levante è intenzionato a centrare la terza vittoria consecutiva e consolidare il quarto posto che significherebbe partecipare alla prossima Champions League.



In contemporanea, a Valladolid scende in campo il Getafe - prossimo avversario dell'Inter in Europa League - chiamato a riscattare gli ultimi due pareggi che hanno fatto scivolare a -4 dall'Atletico gli uomini di Bordalàs. Il piatto forte della serata è però il match delle 22 tra Barcellona e Athetic Bilbao, con i blaugrana chiamati al ritorno alla vittoria per riprendere momentaneamente la vetta della classifica.