Dopo le nove partite del weekend, si conclude questa sera la nona giornata di Liga. A scendere in campo, alle 21, sono Real Sociedad e Girona: i padroni di casa arrivano dal derby vinto con l'Athletic Bilbao prima della sosta per le nazionali e sperano di allungare la striscia positiva, mentre gli ospiti hanno bisogno di una vittoria per allontanare la zona retrocessione.