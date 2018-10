La domenica della decima giornata di Liga inizia a mezzogiorno, col Betis, reduce dal successo a San Siro contro il Milan in Europa League, di scena sul campo del Getafe per riscattare gli ultimi due ko consecutivi e sbloccare un attacco che ha segnato soltanto 5 gol sino ad oggi.



Ma l'attenzione di tutta la Spagna e non solo è sul Camp Nou, che alle 16.15 ospita il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, per la prima volta dopo 11 anni senza la presenza in campo contemporanea di Messi e Cristiano Ronaldo. Alle 18.30, la rivelazione Alaves, che potrebbe anche ritrovarsi primo in classifica al termine di questa giornata in caso di risultati a lei favorevoli, cerca la terza vittoria di fila contro il Villarreal.



Si chiude alle 20.45 col Siviglia di André Silva di scena contro l'Huesca.