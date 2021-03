Dopo la vittoria in rimonta e in extremis del Valencia sul Villarreal nell'anticipo di ieri,Un match importante per due formazioni pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere, con i padroni di casa a secco di vittorie dallo scorso 2 gennaio e la formazione di Bordalàs che ha interrotto nello scorso turno una sequenza di 4 ko consecutivi.- il più recente ha sancito l'eliminazione ai supplementari dalla Coppa del Re - per riprendere il proprio cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League.Alle 18.30 c'è lo scontro diretta tra Cadice ed Eibar per restare a distanza di sicurezza dalla zona rossa, mentre, l'uno di fronte all'altro domani nell'attesissimo derby della capitale spagnola.