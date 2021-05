In una giornata che può essere decisiva per l'assegnazione del titolo, con la sfida delle 16.15 tra Barcellona e Atletico Madrid, ci sono altre tre partite ad animare il sabato della. Alle 14, scendono in campo(nono centro in stagione)Alle, si gioca molto in chiave permanenza anche l'per abbandonare la zona rossa. Alleinfine,mattatore del Siviglia lunedì scorsoreduce da 2 ko di fila.